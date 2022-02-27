فرنسا مهتمة ببرنامج الطاقات المتجددة بالجزائر

أجرى وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مباحثات مع السفير الفرنسي في الجزائر حول المشاريع المستقبلية في هذا النوع من الطاقات.

وحسب منشور للسفارة الفرنسية فقد تحادث السفير فرانسوا غوييت وجيريمي بيلي، المدير العام لوكالة Expertise France، مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، حول المشاريع المستقبلية.