فرنسا: نحو منح تصاريح إقامة صالحة لـ 4 سنوات لهذه الفئة

أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد للهجرة يهدف إلى إصدار تصاريح إقامة سارية لمدة 4 سنوات لفائدة الأطباء والصيادلة.

وحسب وسائل اعلام فرنسية، تسعى الحكومة بقيادة وزير الداخلية جيرالد دارمانان والعمل أوليفييه دوسوبت إلى تقديم تصريح إقامة جديد يسمى “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”، لصالح الأطباء “مهما كان تخصصهم”.

كما يُعنى بهذه التصاريح القابلات وجراحي الأسنان والصيادلة غير المنتمين إلى دول الإتحاد الأوروبي الممارسين في فرنسا، وذلك بعد اختبارات انتقائية للتحقق من كفاءتهم.

وينص البند على تسريع إصدار تصاريح إقامة سارية لمدة 4 سنوات لهذه الفئة التي بلغ عدد منتسبيها في فرنسا خمسة آلاف طبيب.

ويخطط النص لسيناريوهين، الأول يهم الطبيب الذي لديه عقد عمل لمدة عام واحد على الأقل ولم يجتز بعد امتحان “التحقق من الكفاءة” الذي يشرف عليه المركز الوطني للإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وبذلك سيستفيد من تصريح إقامة لمدة 12 شهرًا ولا يمكن تمديده إلا لمدة 13 شهرًا في حالة الفشل في الاختبارات.

أما السيناريو الثاني فيخص الطبيب الذي اجتاز بنجاح هذه الاختبارات، وبالتالي سيحصل على بطاقة “الموهبة – المهن الصحية” لمدة أربع سنوات.

للإشارة، تهدف الحكومة الفرنسية من خلال هذه القرارات إلى التغلب على نقص العمالة الذي يؤثر على بعض القطاعات الحيوية.