فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو اليوم من السقوط

الشروق أونلاين
رئيس الوزراء الفرنسي

نجت حكومة سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، من مذكرتين لحجب الثقة، بعدما كانت معرضة للسقوط، وذلك في أول امتحان لها أمام البرلمان الفرنسي.

ولن تسقط حكومة لوكورنو بعد التصويت على مذكرة حجب الثقة التي اقترحها حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون الخميس.

النتائج أشارت إلى تصويت لصالح حجب مذكرة التصويت 271 برلمانيا في حين كان يتوجب الحصول على 289 صوتا لكي يتم إسقاط الحكومة الجديدة.

كما فشلت أيضا مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف،الأمر الذي سيسمح للحكومة بتقديم مشروع الميزانية الجديد ابتداء من الإثنين المقبل، وفقا لفرانس 24.

ونددت ماتيلند بانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية موقف الحزب الإشتراكي الذي رفض التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة، مشيرة إلى أن” المستقبل سيكون صعبا للفرنسيين، لا سيما المتقاعدين منهم”. فيما دعت الفرنسيين إلى التعبئة وإلى استمرار الضغط على الحكومة وعلى الرئيس ماكرون لكي يتخلى عن منصبه وينظم انتخابات رئاسية مبكرة.

وافتتحت النائبة اليسارية أورولي تروفي، عن حزب “فرنسا الأبية”، كلمتها بالقول “هناك لحظات يصبح فيها الانتظار نوعًا من الجبن”، لتكون أول المتحدثين صباح الخميس في الجلسة المخصصة للنظر في مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة سيباستيان لوكورنو.

وتلتها مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، التي شجبت “المشهد البائس الذي يشكل سُمًّا للديمقراطية الفرنسية”.

ويأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، ما جعل مصيرها معلقاً على موازين القوى الدقيقة داخل الجمعية الوطنية.

واتجهت الأنظار  إلى قصر بوربون حيث عقد البرلمان جلسته الحاسمة التي حددت مصير رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن حكومة لوكورنو، الثانية، وقالت إنها لا تبدو أفضل حالاً من الأولى التي قدم استقالتها بعد 14 ساعة من إعلانها رسمياً. فمنذ لحظة إعلانها، الساعة العاشرة ليل الأحد – الاثنين، برزت الصعوبات العميقة التي تترصدها.

