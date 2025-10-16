-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو من مذكرتين لحجب الثقة

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو من مذكرتين لحجب الثقة
رئيس الوزراء الفرنسي

نجت حكومة سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، من مذكرتين لحجب الثقة، بعدما كانت معرضة للسقوط، وذلك في أول امتحان لها أمام البرلمان الفرنسي.

وفشلت مذكرة حجب الثقة التي اقترحها حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية بفارق 18 صوتًا فقط، إذ صوت 271 نائبا لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب اليساري بزعامة جان لوك ميلنشون بعد ساعتين من النقاش. وكان من الضروري الحصول على الأغلبية المطلقة أي 289 صوتا لاعتماد المقترح.

كما فشلت أيضا مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف،الأمر الذي سيسمح للحكومة بتقديم مشروع الميزانية الجديد ابتداء من الإثنين المقبل، وفقا لفرانس 24.

ونددت ماتيلند بانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية موقف الحزب الإشتراكي الذي رفض التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة، مشيرة إلى أن” المستقبل سيكون صعبا للفرنسيين، لا سيما المتقاعدين منهم”. فيما دعت الفرنسيين إلى التعبئة وإلى استمرار الضغط على الحكومة وعلى الرئيس ماكرون لكي يتخلى عن منصبه وينظم انتخابات رئاسية مبكرة.

وافتتحت النائبة اليسارية أورولي تروفي، عن حزب “فرنسا الأبية”، كلمتها بالقول “هناك لحظات يصبح فيها الانتظار نوعًا من الجبن”، لتكون أول المتحدثين صباح الخميس في الجلسة المخصصة للنظر في مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة سيباستيان لوكورنو.

وتلتها مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، التي شجبت “المشهد البائس الذي يشكل سُمًّا للديمقراطية الفرنسية”.

ويناقش النواب الفرنسيين منذ الساعة التاسعة صباحًا مقترحين متوازيين لحجب الثقة، أحدهما قدّمه حزب “فرنسا الأبية” والآخر من حزب التجمع الوطني.

وقد تم تخصيص وقت الحديث لكل كتلة بحسب عدد نوابها، فيما يُتوقع أن تستمر الجلسة لنحو ساعتين ونصف، يليها تصويت على كل مذكرة يدوم ثلاثين دقيقة. ولتمرير أي من المذكرتين، يشترط الحصول على أغلبية مطلقة من 289 صوتًا.

ويأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، ما جعل مصيرها معلقاً على موازين القوى الدقيقة داخل الجمعية الوطنية.

واتجهت الأنظار  إلى قصر بوربون حيث عقد البرلمان جلسته الحاسمة التي حددت مصير رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن حكومة لوكورنو، الثانية، وقالت إنها لا تبدو أفضل حالاً من الأولى التي قدم استقالتها بعد 14 ساعة من إعلانها رسمياً. فمنذ لحظة إعلانها، الساعة العاشرة ليل الأحد – الاثنين، برزت الصعوبات العميقة التي تترصدها.

مقالات ذات صلة
الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

المقاومة تنفذ أحكام إعدام على المتعاونين مع الاحتلال

المقاومة تنفذ أحكام إعدام على المتعاونين مع الاحتلال

بيان هام من فصائل المقاومة بشأن المرتزقة وخونة الوطن

بيان هام من فصائل المقاومة بشأن المرتزقة وخونة الوطن

ترامب يصعّد لهجته ومعبر رفح مغلق.. هل باتت العودة للحرب “قاب قوسين”؟

ترامب يصعّد لهجته ومعبر رفح مغلق.. هل باتت العودة للحرب “قاب قوسين”؟

المملكة المغربية هي مصدر التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة

المملكة المغربية هي مصدر التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة

المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد