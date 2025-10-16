فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو من مذكرتين لحجب الثقة

نجت حكومة سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، من مذكرتين لحجب الثقة، بعدما كانت معرضة للسقوط، وذلك في أول امتحان لها أمام البرلمان الفرنسي.

وفشلت مذكرة حجب الثقة التي اقترحها حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية بفارق 18 صوتًا فقط، إذ صوت 271 نائبا لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب اليساري بزعامة جان لوك ميلنشون بعد ساعتين من النقاش. وكان من الضروري الحصول على الأغلبية المطلقة أي 289 صوتا لاعتماد المقترح.

كما فشلت أيضا مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف،الأمر الذي سيسمح للحكومة بتقديم مشروع الميزانية الجديد ابتداء من الإثنين المقبل، وفقا لفرانس 24.

ونددت ماتيلند بانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية موقف الحزب الإشتراكي الذي رفض التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة، مشيرة إلى أن” المستقبل سيكون صعبا للفرنسيين، لا سيما المتقاعدين منهم”. فيما دعت الفرنسيين إلى التعبئة وإلى استمرار الضغط على الحكومة وعلى الرئيس ماكرون لكي يتخلى عن منصبه وينظم انتخابات رئاسية مبكرة.

وافتتحت النائبة اليسارية أورولي تروفي، عن حزب “فرنسا الأبية”، كلمتها بالقول “هناك لحظات يصبح فيها الانتظار نوعًا من الجبن”، لتكون أول المتحدثين صباح الخميس في الجلسة المخصصة للنظر في مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة سيباستيان لوكورنو.

وتلتها مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، التي شجبت “المشهد البائس الذي يشكل سُمًّا للديمقراطية الفرنسية”.

ويناقش النواب الفرنسيين منذ الساعة التاسعة صباحًا مقترحين متوازيين لحجب الثقة، أحدهما قدّمه حزب “فرنسا الأبية” والآخر من حزب التجمع الوطني.

وقد تم تخصيص وقت الحديث لكل كتلة بحسب عدد نوابها، فيما يُتوقع أن تستمر الجلسة لنحو ساعتين ونصف، يليها تصويت على كل مذكرة يدوم ثلاثين دقيقة. ولتمرير أي من المذكرتين، يشترط الحصول على أغلبية مطلقة من 289 صوتًا.

ويأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، ما جعل مصيرها معلقاً على موازين القوى الدقيقة داخل الجمعية الوطنية.

واتجهت الأنظار إلى قصر بوربون حيث عقد البرلمان جلسته الحاسمة التي حددت مصير رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.