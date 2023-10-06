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اقتصاد
لمسايرة فتح وكالات بنكية بالقارة السمراء

فروع إفريقية للشركة الوطنية للتأمين

حورية عياري
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فروع إفريقية للشركة الوطنية للتأمين
أرشيف

تعتزم الشركة الوطنية للتأمين توسيع نشاطها إلى الخارج، والوجهة الأولى هي إفريقيا، من خلال فتح فروع لها في مرحلة أولى بالبلدان التي فتحت فيها الجزائر وكالات بنكية.
وقال مسؤول الإعلام بالشركة الوطنية للتأمين، عدلان أحريز لـ”الشروق”، إن الشركة، باعتبارها أكبر شركة للتأمين وطنيا، لها إستراتيجية توسعية لولوج الأسواق الإفريقية بعد فتح وكالات بنكية في هذه الدول الإفريقية باعتبارها أسواق واعدة.
وأشار نفس المصدر إلى أن قطاع التأمين على السكن بالجزائر يسير بوتيرة محتشمة، بسبب غياب ثقافة التأمين لدى الجزائريين، رغم كثرة جرائم سرقة المنازل وارتفاع نسبة المنازل المتضررة من الكوارث الطبيعية، وغيرها من الحوادث التي تتعرض لها المنازل ببلادنا، حيث أن نسبة التأمين على السكن لا يشكّل إلا 9 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن رغم أن قيمة التأمين لا تتعدى الـ4000 دينار جزائري سنويا بالنسبة للتأمين على الحوادث و2000 دينار جزائري سنويا بالنسبة للتأمين على الكوارث الكبرى.
وأضاف محدثنا بأن هناك نوعين من التأمين على السكن، الأول إجباري وهو التأمين من مخاطر الكوارث الطبيعية وآخر اختياري وهو التأمين على الحوادث كالسرقة والحرائق وغيرها، ولا يتعدى التأمين على السكن وطنيا سقف الـ100 ألف وحدة سكنية فقط، على حد تعبير نفس المتحدث.

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