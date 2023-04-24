فروع للجامعات السويسرية في الجزائر

دعا وزير التعليم العالي والبحث العالمي كمال بداري، الإثنين، سفير ومفوض الاتحاد السويسري بيار اييف فوكس، إلى فتح فروع للجامعات السويسرية الكبرى للتكوين العلمي والتكنولوجي في الجزائر.

وجاء ذلك عقب استقبال بداري لسفير الاتحاد السويسري، بمقر الوزارة، حيث تحادث الطرفان حول تكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها السويسرية، في المجالات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية.

وأكد الوزير بداري في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، استعداده لتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية وكبريات الجامعات السويسرية مثلما هو معمول به في أوروبا.

وتابع وزير التعليم العالي بأن ذلك “يسمح بالرفع من مستوى حركية أستاذتنا وطلبتنا، خاصة وأننا نهدف لتكوين طالب متميز ومنفتح على الثقافات الأخرى، خاصة وأن الفلسفة الجديدة للقطاع تستهدف التميز، وتجويد التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما أبدى سفير ومفوض الاتحاد السويسري، استعداده في توسعة التعاون بين المؤسسات الجامعية السويسرية ونظيرتها الجزائرية، من خلال التوقيع على اتفاقيات توأمة في عدة مجالات.

خاصة علم الأثار كون الجزائر تزخر بمواقع أثرية مصنفة عالميا وكذا الاهتمام بعلم الفلك، كون مناخ الجزائر مشجع لمختلف الأبحاث والدراسات في هذا المجال.