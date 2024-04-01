فريد الملالي يبدع مع “أنجي” ويقترب من حسم الصعود

يلعب الموسم الخامس معه

قاد اللاعب الدولي الجزائري فريد الملالي، ناديه أنجي الفرنسي، لتحقيق فوز جديد، بعد أن ساهم في فوز أنجي أمام نادي كوناكرنو برباعية كاملة مقابل هدفين، في إطار الجولة 30 من “الليغ2″.

وشارك فريد الملالي كأساسي طيلة أطوار المواجهة، حيث قدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 50، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، ويتمكن من رفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف، 3 تمريرات حاسمة، مساهما بشكل فعال في تواجد فريقه في المركز الثاني برصيد 51 نقطة في سلم الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن الملاحق سانت ايتيان، فيما شارك الدوليان الجزائريان الآخران زين الدين فرحات وعبداللي حيماد، في هذه المواجهة، الأول كاحتياطي في الدقيقة 76، أما الثاني لعب كامل أطوار اللقاء.

وبعد أن ظلّ طيلة المواسم السبعة المنصرمة ينافس في الدرجة الأولى مع الكبار، هبط آنجي الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية والآن يقود الملالي حلم فريقه نحو العودة من جديد إلى قسم الأضواء، بوصوله إلى 53 نقطة وصيفًا للمتصدّر أوكسير (55)، علما وأن البطل ووصيفه يصعدان مباشرةً إلى “الليغ 1″، في حين تلعب الفرق من الثالث إلى الخامس ملحقًا لتحديد فريق واحد آخر يصعد.

ويلعب الملالي الموسم الخامس له تواليًا مع نادي آنجي، الذي وفد إليه صيف 2018 قادمًا من أكاديمية بارادو الجزائرية.

ويُعد آنجي أكثر نادٍ مثّله الملالي في مسيرته بـ96 مباراة، وبطبيعة الحال النادي الأكثر تسجيلًا وصناعة معه بـ19 مساهمة.

وفي الموسم الحالي سجّل فريد الملالي 8 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة من 24 مباراة في (ليغ 2).

يذكر أن مصادر مقربة من اللاعب، أكدت اتفاقه مع فريق عاصمي، من أجل الانتقال إليه الصائفة المقبلة، وهو ما سيكون إضافة قوية لمن يظفر بخدماته، رغم صعوبة المهمة بالنظر لعودته لأجواء الليغ 1، ورغبته بالبقاء في المستوى العالي.