فريد بولاية غير جاهز لمواجهة ليل

أكد مدرب نادي ميتز الفرنسي، فريدويك أنتوني، غياب الدولي الجزائري فريد بولاية عن المواجهة الأولى التي تجمع فريقه بنادي ليل أمسية الأحد.

وقال مدرب ميتز في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أن بولاية غير معني بالمباراة الأولى، بسبب نقص التحضير، وهو ما يطرح مشكلا للاعب في اللقاءات الأولى من الدوري الفرنسي.

وأضاف أنتوني: “بولاية غير جاهز، إنه يتدرب بشكل جيد لكنه تأخر كثيرا في التحضيرات، بسبب تضييعه فترة حاسمة من استعدادات النادي للموسم الجديد”.

وكان فريد بولاية قد أعلن رغبته في الرحيل عن نادي ميتز الفرنسي، غير أنه لم تصله أي عروض، رغم تألقه الكبير في الموسم الماضي.

وتحدث رئيس نادي ميتز، مؤخرا عن وضعية بولاية، حيث أكد أن إدارة الفريق لم تصلها أي عروض جادة، وأضاف أن اللاعب متواجد مع النادي، وفي حال تلقت الإدارة عروضا مناسبة ستقوم بدراستها.