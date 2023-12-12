فريد بولاية يتوّج بهذه الجائزة

توّج الدولي الجزائري فريد بولاية، بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتألق نجم الغرافة فريد بولاية بشكل لافت مع ناديه، ونال إشادة كبيرة بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر على صفحتها الرسمية على موقع “إكس”: ” متخصص بالأهداف الحاسمة، فريد بولاية أفضل لاعب عن شهري أكتوبر ونوفمبر”.

متخصص بالأهداف الحاسمة 🎯 فريد بولاية أفضل لاعب عن شهري أكتوبر و نوفمبر 🏆👏#دوري_نجوم_إكسبو | #QSLBest pic.twitter.com/toUd0ja5aG — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) December 12, 2023

كما اختير مدرب نادي الغرافة بيدرو مارتينز أفضل مدرب عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وحارس أم صلال لاندينغ بادجي حارس أفضل لاعب تحت 23 سنة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.