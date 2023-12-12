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رياضة

فريد بولاية يتوّج بهذه الجائزة

عمر سلامي
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فريد بولاية يتوّج بهذه الجائزة
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فريد بولاية

توّج الدولي الجزائري فريد بولاية، بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتألق نجم الغرافة فريد بولاية بشكل لافت مع ناديه، ونال إشادة كبيرة بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر على صفحتها الرسمية على موقع “إكس”: ” متخصص بالأهداف الحاسمة، فريد بولاية أفضل لاعب عن شهري أكتوبر ونوفمبر”.

كما اختير مدرب نادي الغرافة بيدرو مارتينز أفضل مدرب عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وحارس أم صلال لاندينغ بادجي حارس أفضل لاعب تحت 23 سنة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

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