فريقان إنجليزيان مُتحمّسان لِانتداب بن رحمة

يرغب فريقان إنجليزيان في انتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (26 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويُبدي مسؤولو ناديَي برينتفورد وفولهام الإنجليزيَين تحمّسهما، للاستفادة من خدمات سعيد بن رحمة. كما ذكرته الصحيفة البريطانية “الغارديان” في تقرير لها بِهذا الصّدد نشرته، الإثنين.

وسبق لِبن رحمة أن ارتدى زيّ نادي برينتفورد، ما بين صيف 2018 وجانفي 2020.

ولا تبعث العلاقة بين التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام ولاعبه سعيد بن رحمة على الارتياح، منذ فترة ليست بِالقصيرة. وقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية في تاريخ سابق أن الدولي الجزائري جلبه إلى نادي “المطارق” المدير الرياضي للفريق، وليس المدرب مويس.

وكان سعيد بن رحمة مساء الجمعة الماضية ، قد خاض أوّل مباراة له في الموسم الكروي الجديد. بعد غيلب دام شهرَين.

وفاز فريق وست هام بِثنائية نظيفة على المضيف نادي سيرفات جنيف السويسري، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المهاجم بن رحمة أساسيا ضد نادي سيرفات جنيف، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وكان تاريخ الـ 8 من ماي الماضي، يُشير إلى آخر مباراة لِبن رحمة، لمّا سجّل هدفَين، وساهم في فوز فريقه وست هام بِنتيجة (0-4) على المضيف نورويتش سيتي، في إطار الجولة الـ 36 من عمر بطولة إنجلترا.

وغاب بن رحمة بعدها عن الجولتَين الأخيرتَين، من عمر منافسة “البريمرليغ” للموسم المُنقضي، بِداعي إصابة في الكاحل.

ويلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الثلاثاء المقبل، مواجهة ودّية أخرى ضد نادي إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويستهلّ فريق “المطارق” مشوار البطولة الإنجليزية، في الـ 7 من أوت المقبل، بِمواجهة الزائر والبطل مانشستر سيتي. وحينها يتبارى سعيد بن رحمة ضد مواطنه رياض محرز.