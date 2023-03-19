فريقان جزائريان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

في انتظار التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا

جديد هذا الموسم في منافسة رابطة أبطال إفريقيا بالنسبة للجزائريين هو أن فريقي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل ضمنا التأهل لربع النهائي، قبل جولة من دور المجموعات أي قبل ختام المنافسة، وحتى الحصول على المركز الأول يبقى في المتناول، حيث يكفي شبيبة القبائل التعادل فقط في الدار البيضاء أمام الوداد المحلي ليعلن ريادته للمجموعة.

أما شباب بلوزداد فهو مطالب بالفوز في رادس التونسية بأي نتيجة ليكون في المقدمة، وهو من الناحية الفنية قادر على ذلك، في كل الأحوال فإن الجزائر ستقدم لدور ربع النهائي فريقين بنفس العدد مع المغرب وأحسن من تونس ومصر بفريق واحد لكل بلد، إضافة إلى فريق من جنوب إفريقيا وآخر من تانزانيا، وهو إنجاز بتقديم فريقين ضمن الثمانية الكبار في إفريقيا، يتحقق الآن للمرة الثالثة على التوالي، بعد موسم 2020 / 2021، حيث تأهلت مولودية العاصمة لربع النهائي ولكنها خرجت بفارق هدف من مجموع مباراتين أمام وداد الدار البيضاء، إلى جانب خروج شباب بلوزداد بركلات الترجيح أمام الترجي التونسي، بالرغم من ان شباب بلوزداد فاز في العاصمة بثنائية نظيفة، وعجز عن الحفاظ عليها فخسر بنفس النتيجة، وفي الموسم الماضي 2021 / 2022، بلغ ربع النهائي شباب بلوزداد وخرج بظلم تحكيمي مصري أمام وداد الدار البيضاء بطل الدورة، كما وصل إلى نفس الدور وفاق سطيف وتمكن من إضافة خطوة بعد إقصائه للترجي في عقر داره بهدف نظيف بعد تعادل سلبي في العاصمة الجزائرية، ولكن بلوزداد خرج من نصف النهائي منطقيا أمام الأهلي المصري.

وكانت الفرق الجزائرية في موسم 2019 / 2020، قد خرجت جميعها من دور المجموعات، وفي موسم 2018 / 2019، قد حققت تأهل فريق واحد لربع النهائي وهو شباب قسنطينة الذي خرج منطقيا أمام الترجي التونسي بخسارة بمباراتيه في ربع النهائي ذهابا وإيابا بثلاثية مقابل هدفين في قسنطينة وثلاثية مقابل واحد في تونس.

لم يعد يكفي الجزائريين بلوغ ربع النهائئ وحتى نصف النهائي فقط، فموعد التتويج باللقب الكبير حان موعده، فبالرغم مما يبذله الفريق القبائلي، إلا أن الفريق الأقرب لملامسة الكأس الإفريقية هو شباب بلوزداد، وقد تكون الانتدابات الجديدة لشبيبة القبائل هي المفاجأة السارة لفريق عانى كثيرا في لقاء أول أمس، أما بيترو اتليتيكو الأنغولي، وجانب الهزيمة في عدة مناسبات من شوطي المباراة.

في الموسم قبل الماضي بلغ فريقان دور ربع النهائي وخرجا سويا وهما بلوزداد ومولودية العاصمة من دون بلوغ نصف النهائي، وفي الموسم الماضي بلغ فريقان جزائريان نفس الدور وتمكن وفاق سطيف دون بلوزداد من الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج من الأهلي المصري، ولا توجد نتيجة في هذا الموسم أحسن من بلوغ بلوزداد والوفاق معا دور نصف النهائي حتى يبلغ عدد الجزائريين نصف الفرق الإفريقية في نصف النهائي بعد أن صار للموسم الثاني يمثل رُبع الفرق الإفريقية في ربع النهائي، ولكن للأسف من دون تتويج في نهاية المطاف.