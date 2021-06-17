فريقان من إسبانيا وألمانيا يرغبان في انتداب فيغولي

دخل فريقان إسباني وألماني سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، في سوق الانتفالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الجناح سفيان فيغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. ولكن إدارة الفريق التركي تُريد تسريحه هذه الصائفة، بِسبب ضخامة أجرة الدولي الجزائري (نحو 4 ملايين أورو).

ويرغب مسؤولو ناديَي فياريال الإسباني وأغوسبورغ الألماني في الاستفادة من خدمات فيغولي، كما ذكرته أحدث التقارير الصحفية بِهاذَين البلدَين.

وكان نادي فياريال الإسباني قد انتدب في الأيّام القليلة الماضية المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، لِأربعة مواسم، وسيخوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022. بينما تموقع فريق أغسبورغ في المركز الـ 13 ضمن لائحة ترتيب البطولة الألمانية للموسم المُنقضي.

وهكذا التحق ناديا فياريال وأوغسبورغ بِفريق أولمبياكوس بطل اليونان، الذي يرغب بِدوره في جلب سفيان فيغولي هذه الصائفة.