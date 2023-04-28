فريقان من الدرجة الثالثة يبلغان ربع نهائي كأس الجزائر

تأهّل، الجمعة، فريقان لِكرة القدم من الدرجة الثالثة للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من أولمبي أقبو (ولاية بجاية)، وشباب الزاوية (ولاية البليدة).

وفاز أولمبي أقبو على اتحاد خنشلة الذي ينتمي إلى القسم الأوّل، في مباراة لِحساب ثمن نهائي كأس الجمهورية. كما اجتياز شباب الزاوية عقبة فريق مولودية حاسي مسعود (ولاية ورقلة/ القسم الثالث).

وجاءت النتائج كالتالي:

أ.أقبو 3 – ا.خنشلة 0

ش.الزاوية 0 – م.حاسي مسعود 0 / تأهّل شباب الزاوية بِركلات الترجيح.

ن.البارادو 2 – ت.مستغانم 1

ص.الخميس 0 – ج.الشلف 0 / تأهّل جمعية الشلف بِركلات الترجيح (1-3).

ج.برج منايل 1 – ن.مقرة 3

ن.البرواقية 0 – ج.الخروب 1 (ولاية قسنطينة/ القسم الثاني)

ش.الساورة – ش.جيجل / تُجرى هذا الأحد بِبشار.

ش.الأبيار – شباب بلوزداد / تُجرى في تاريخ لم يُضبط بعد.