فريقا الرويسات والبارادو يُخاطبان الرابطة

طالبت كلّ من إدارتَي ناديَي مستقبل الرويسات والبارادو رابطة الكرة المحترفة، بِتنظيم كل اللقاءات المتأخّرة للبطولة الوطنية، ثم المرور إلى إقامة الجولة الـ 29 وقبل الختامية.

ويُؤمن مسؤولو ناديَي الرويسات والبارادو بأن تجسيد هذا المطلب، معناه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة.

ولا تزال عديد المقابلات المتأخّرة عالقة في الجدول، فمثلا فريق اتحاد العاصمة تنقصه ستّ مواجهات، نظير أربعة لقاءات لِنادي شباب بلوزداد.

وبعد هبوط مولودية البيّض وترجي مستغانم إلى القسم الثاني، لا يزال شبح النزول يحوم حول فريق ثالث، قد يكون نادي البارادو أو مستقبل الرويسات أو وفاق سطيف.