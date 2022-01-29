فريقا الساورة وسطيف يُهدّدان الرّائد شباب بلوزداد

قلّص فريقا شبيبة الساورة ووفاق سطيف مساء السبت، الفارق بينهما وبين رائد بطولة القسم الوطني الأوّل شباب بلوزداد.

ولُعبت ثماني مقابلات بِرسم الجولة الـ 16، بينما تأجّلت مواجهة شباب قسنطينة والضيف فريق شبيبة القبائل إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “الكناري” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وسقط شباب بلوزداد في فخّ الخسارة خارج القواعد أمام نجم مقرة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية. بينما حصد الوصيف فريق شبيبة الساورة فوزا ثمينا بعيدا عن الدّيار على نصر حسين داي، مثلما تغلّب صاحب المركز الثالث وفاق سطيف على اتحاد بسكرة.

وشهدت مباراة نادي البارادو والزائر هلال شلغوم العيد، تسجيل ثمانية أهداف من إجمالي 25 توقيعا في هذه الجولة. وهي ثاني أكبر حصيلة أهداف في بطولة الموسم الحالي، بعد الجولة الـ 13 التي عرفت توقيع 27 هدفا.

وبات نادي البارادو وقد حقّق أثقل وأكبر فوز في بطولة الموسم الحالي. الفريق ذاته الذي سبق له الانتصار بـ (4-2) على المضيف مولودية وهران في الجولة الـ 2. وهي النتيجة ذاتها لِأمل الأربعاء داخل القواعد أمام أولمبي المدية، في الجولة الـ 13.

وفي أسفل جدول الترتيب، انتفض وداد تلمسان وسجّل ثاني انتصار له، على الزائر فريق مولودية وهران.

وسطع نجما اللاعبَين بن عمر ملال من شبيبة الساورة وأيمن محيوس من اتحاد العاصمة، بِتسجيل كلّ واحد منهما هدفَين. عِلما أن ملال هزّ الشباك لِأوّل مرّة في بطولة الموسم الحالي، بينما رفع محيوس غلّته إلى 5 أهداف.

ومازال هشام مختار من اتحاد بسكرة يتصدّر لائحة الهدّافين بِرصيد 9 أهداف، متبوعا بِثلاثة زملاء له يجمع كلّ واحد منهما 8 أهداف، وهم: أحمد النذير بن بوعلي ويسري بوزوك من نادي البارادو، وبلال حميدي من شبيبة الساورة. مع الإشارة إلى أن بن بوعلي وبوزوك سجّل كلاهما هدفا في هذه الجولة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ن.مقرة 1 – ش.بلوزداد 0

ن.حسين داي 1 – ش.الساورة 2

و.سطيف 2 – ا.بسكرة 0

م.الجزائر 1 – ج.الشلف 2

ن.البارادو 6 – ه.شلغوم العيد 2

أ.المدية 1 – ا.العاصمة 2

أ.الأربعاء 2 – س.غليزان 1

و.تلمسان 1 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 33ن

2- ش.الساورة 31ن

3- و.سطيف 30ن

4- م.الجزائر 27ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 27ن (ناقص مقابلتَين)

6- ا.العاصمة 26ن (ناقص مقابلة)

7- ش.قسنطينة 25ن (ناقص مقابلتَين)

8- ا.بسكرة 25ن

9- ش.القبائل 24ن (ناقص 3 مقابلات)

10- أ.الأربعاء 20ن

11- ن.مقرة 16ن

12- م.وهران 15ن

13- ج.الشلف 14ن

14- ن.حسين داي 14ن

15- أ.المدية 14ن

16- ه.شلغوم العيد 13ن

17- س.غليزان 13ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 9ن