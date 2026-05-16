فريقا الشاوية وعين تيموشنت في نهائي مرحلة الصعود

اقتطع فريقا اتحاد الشاوية وشباب عين تيموشنت مساء السبت، تأشيرة خوض نهائي مرحلة الصعود إلى القسم الوطني الأوّل.

وبملعب “ميلود هدفي” بِوهران، فاز اتحاد الشاوية بِهدفَين لِهدف على اتحاد الحراش. لِحساب مباراة نصف النهائي.

وبِميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي، تغلّب شباب عين تيموشنت بِواقع ركلات الترجيح (4-2) على شباب باتنة، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1).

ويُجرى اللقاء النهائي بين اتحاد الشاوية وشباب عن تيموشنت بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، مساء الأربعاء المقبلة. علما أن كل اللقاءات الثلاثة بُرمجت بِمدرجات شاغرة، ودون إجراء الشوطَين الإضافيَين في حال التعادل بعد 90 دقيقة.

وكان فريقا اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار قد افتكّا أولى تأشيرتَي حظيرة النخبة، في تاريخ سابق.