فريقا بنفيكا أو فينورد.. يناسبان حاج موسى

سيلعبان الدور التمهيدي لرابطة أبطال أوروبا

مازال مصير النجم الجزائري، حاج موسى، غامضا، بالرغم من أن الميركاتو الصيفي بلغ نصفه، وهو لاعب يهم الجزائريين والمدرب بيتكوفيتش على وجه الخصوص، فاللاعب هو جناح أيمن وهو منصب في حاجة إلى لاعب يقاتل في المعارك المتوسطة عندما يكون رياض محرز منهكا، ويكون خليفة لرياض محرز الذي سيبلغ خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا ربيعه الخامس والثلاثين الذي لا يمكنه به أن يلعب كل المنافسات مع الخضر بجميع مبارياتها وكل المنافسات مع الأهلي السعودي بكل مبارياتها، فللسن أحكام في عالم المستديرة وحالة ميسي في نهاية مونديال قطر خير دليل.

الواقع، أن فريق فينورد هو واحد من قوى الكرة الهولندية، وهو فريق ضم في تاريخه مواهب ممتعة تقنية أبهرت العالم، لأجل ذلك لن يكون هناك مشكلة لو تقرر بقاء أنيس حاج موسى مع فريق فينورد الذي يدربه حاليا فان بيرسي أحد نجوم مونديال 2014 في البرازيل، ومدرب حاجة موسى كان مهاجما وهدافا وبإمكانه أن ينمّي النزعة التهديفي في الحاج موسى الذي مازال عقيما وحتى مع الخضر يبحث عن هدف ولا يستطيع، حتى وإن كانت الفرص الممنوحة لحاج موسى مع بيتكوفيتش شبه معدومة.

أما إذا تحقق مسعى بنفيكا وكان خليفة للأرجنتيني ديماريا الذي غادر الفريق، فإن الأمر ليس سيئا لأن بنفيكا مثل فينورد معنية هي أيضا بالدور التمهيدي الأخير لبلوغ رابطة أبطال أوربا، التي أبلت فيها بنفيكا خلال الموسم الماضي البلاء الحسن، وقد اعتبر لقاء بنفيكا خلال الموسم الماضي أمام برشلونة في البرتغال أحسن مباراة في أوربا، تم فيها تسجيل تسعة أهداف كان فيها نصيب رفقاء أوتماندي رباعية.

حاج موسى يعلم جيدا بأن خلافة رياض محرز ليست يسيرة في وجود نجم آخر قد يقلب الموازين رأسا على عقب وهو اللاعب بدر الدين بوعناني الذي يقدم حاليا تحضيرات جيدة مع فريقه نيس، ومن المحتمل أن ينال بدر الدين بوعناني وقت لعب أطول مع نيس الفريق المعني هو أيضا بالدور التمهيدي لأجل بلوغ رابطة أبطال أوربا.

لا يمكن أن نقول بأن أنيس حاج موسى لعب موسما كبيرا مع فينورد في النسخة الهولندية السابقة، فاللاعب ينشط لأول مرة في الدوري الممتاز وكان في بلجيكا وقبلها في فرنسا في أندية من الدرجة الثانية، ولم تكن حتى تتصارع على ورقة الصعود فعاش في الظلام لعدة مواسم، وهناك أمل كبير في أن يتمكن أنيس حاج موسى من إسعاد الجزائريين سواء مع فينورد أم مع بنفيكا بتقديم موسم استثنائي، يجب على حاج موسى أن يعلم بأن الموسم فيه كأس أمم إفريقيا التي يتابعها العالم والكشافين وفيه كأس العالم أحسن جواز سفر وتأشيرة لتقمص ألوان فريق الأحلام.