فريقا بن ناصر وبن سبعيني وجها لِوجه في رابطة الأبطال

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني ورامز زروقي مساء الخميس، على مُنافسي فرقهم في دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة بِموناكو.

وهكذا سيُواجه متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي، مواطنه المدافع رامي بن سبعيني وناديه بوروسيا دورتموند الألماني، في الفوج السادس إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.

ولكن يُستبعد أن يخوض بن ناصر دور المجموعات، بِداعي الإصابة.

وسيلعب متوسّط الميدان زروقي وفريقه فينورد الهولندي في الفوج الخامس، إلى جانب أندية أتليتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسلتيك الأسكتلندي.

وتُجرى الجولة الأولى في الـ 19 من سبتمبر المقبل، ويُسدل الستار بِتنظيم الجولة السادسة في الـ 13 من ديسمبر القادم.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي. بينما يُودّع مُتذيّلُ الترتيبِ المضمارَ.