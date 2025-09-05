-- -- -- / -- -- --
فريقا حسين داي والقبة ينطلقان دون حضور الجمهور

ينطلق فريقا نصر حسين داي ورائد القبة في بطولة القسم الثاني للموسم الجديد، في مقابلتَين بِمدرجات شاغرة.

وسيُواجه نصر حسين داي ضيفه وداد تلمسان بِملعب “20 أوت 1955″، ويتبارى رائد القبة مع الزائر وداد مستغانم بِميدان “محمد بن حداد”. في مواجهتَين يُمنع فيهما حضور الجمهور.

وتُجرى هاتان المقابلتان وكل لقاءات الفوجَين “وسط- شرق” و”وسط- غرب”، في الـ 13 من سبتمبر الحالي على الساعة الرابعة عصرا. لِحساب ضربة انطلاقة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد.

ولم تضبط رابطة الكرة لِقسم الهواة بعد، ملاعب مواجهات اتحاد الحراش مع الزائر فريق مولودية سعيدة، واتحاد خميس الخشنة مع الضيف اتحاد بسكرة، ونجم التلاغمة مع الزائر اتحاد عنابة.

