فريقا زروقي وتوبة يقتربان من التأهّل

زروقي يحتفل مع زميله روتس بِهدف مُسجّل في مرمى فريق كوكاريتشكي (صورة نادي تفينتي إنشخيده).

خطا فريقا تفينتي إنشخيده الهولندي وباشاكشهر التركي سهرة الخميس، خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور الرابع من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده الهولندي بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي كوكاريتشكي الصربي، بِرسم ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك متوسط الميدان الجزائري رامز زروقي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مُتقدّما في النتيجة بـ (1-3).

وفاز فريق باشاكشهر التركي بِالنتيجة ذاتها على المضيف نادي بريزابليك الأيسلندي.

وتابع المدافع الجزائري أحمد توبة هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه باشاكشهر التركي.

وتُجرى مقابلتا العودة بِهولندا وتركيا، مساء الخميس المقبل.