فريقا ماندي وسليماني يتعادلان

تعادل نادي فياريال الإسباني مساء الخميس، بِنتيجة هدفَين لِمثلَيهما مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة بِإسبانيا، ضمن إطار تحضيرات الفريقَين للموسم الجديد.

وخاض المدافع عيسى ماندي كامل أطوار مواجهة ليون، بِزيّ فريقه الجديد فياريال الإسباني.

وفي الطرف المقابل، تابع المهاجم إسلام سليماني مباراة فياريال، من دكّة بدلاء فريقه ليون الفرنسي.

وتنتظر عيسى ماندي وفريقه “الغوّاصة الصّفراء” ثلاث مقابلات تحضيرية أخرى، أمام أندية من المجر وألمانيا وفرنسا، ما بين هذا السبت والـ 31 من جويلية الحالي.

ويستعدّ ماندي وفريقه فياريال الإسباني لِمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي، بِمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، في الـ 11 من أوت المقبل، لِحساب مباراة الكأس الأوروبية الممتازة.

وفي الجهة المعاكسة، يلعب إسلام سليماني وفريقه ليون الفرنسي مباراة ودّية أخرى، أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مساء الأحد المقبل. وهو الفريق الأسبق للدولي الجزائري.