“فريقي ليس الأوفر حظا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا”

مدرب صن داونز:

عبر رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن سعادته بما قدمه لاعبوه بعد التعادل أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم طرد اثنين من لاعبيه.

واقتنص صن داونز تعادلا ثمينا أمام الوداد فى ملعب محمد الخامس بعد خوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يتعرض مارسيلو أليندي للطرد في الدقائق الأخيرة ليلعب صن داونز بتسعة لاعبين.

وقال موكوينا في تصريحات لموقع ” سيتيزان ” الجنوب أفريقي، “فريقي ليس المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أنا فخور بهؤلاء اللاعبين لأدائهم الشجاع في ظروف صعبة للغاية، لأنهم أظهروا معدل عمل لا يصدق وانضباطا خططيا، بالإضافة للتكيف مع الموقف الصعب، أكن لهم الكثير من التقدير لأنهم كانوا رائعين، قبل البطاقة الحمراء كنا جيدين جدا واستحوذنا على 65%، ولكن بعد الطرد الأول كان علينا التكيف على تلك الظروف، لذلك أرى أن الأمر يبدو كأنه فوز لنا”.

وعن الاقتراب من النهائي قال موكوينا: “لم ينته الأمر أبداً، هذا هو دوري الأبطال ومازلنا نلعب ضد فريق جيد للغاية يمتلك لاعبين جيدين، فقط انتهينا من الشوط الأول”. واختتم موكوينا تصريحاته قائلا: “المهمة لا تزال صعبة، وعلينا أن نبقى مركزين ومواصلة العمل الجيد في بريتوريا”. وأسفرت قرعة البطولة على إقامة مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب صن داونز أو الوداد حال تأهل أي منهما للمباراة النهائية، بينما ستقام مباراة الذهاب على ملعب المتأهل من مباراة الأهلي والترجي. وينتظر أن يتأهل الفائز من قمة الوداد وصن داونز إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز بين الأهلي والترجي التونسي.

وتأهل الوداد إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بصعوبة على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، فيما حجز ماميلودي صن داونز مقعدًا، بفوزه الكاسح على شباب بلوزداد.