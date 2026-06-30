فريق آخر يدخل سباق انتداب غجميس

دخل نادٍ آخر سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني الإيطالي، حتى الـ 30 من جوان 2028.

وأرسلت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي ممثّليها للتفاوض مع “مناجير” غجميس، على أمل الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري الموجود حاليا في مسرح المونديال.

لكن المدرب الجديد لِفريق لاتسيو جينارو غاتوزو يُريد غجميس لاعبا بديلا وليس أساسيا، وهو ما قد يرفضه الدولي الجزائري. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء.

وفضلا عن نادي لاتسيو، كانت أربعة فرق أُخرى قد دخلت السباق، وهي نابولي وجوفانتوس من إيطاليا، وليل رفقة موناكو الفرنسيَين. فيما تشترط إدارة نادي فروزينني استلام مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 مليون أورو.