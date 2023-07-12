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رياضة

فريق آخر يرغب في انتداب ليريس

علي بهلولي
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فريق آخر يرغب في انتداب ليريس
ح.م
مهدي ليريس

دخل فريق جديد على الخطّ هذه الأيّام، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس.

ويرتبط المدافع ليريس (25 سنة) مع نادي سامبدوريا الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وهو فريق نزل مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني.

وتُبدي إدارة نادي مونزا الإيطالي تحمّسا لِلاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

وتوقّعت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإيطالية، أن تمرّ إدارة نادي مونزا إلى المفاوضات في الأيّام القليلة المقبلة.

وكان فريق مونزا قد تموقع في المركز الـ 11، ضمن لائحة ترتيب بطولة إيطاليا للموسم المُنقضي.

وبات نادي مونزا ثاني فريق يرغب في انتداب مهدي ليريس، بعد نادي أودينيزي الإيطالي.

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