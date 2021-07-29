فريق آخر يصطفّ في طابور لِانتداب آدم الوناس

ما مِن يوم يمرّ، إلّا ويحمل معه خبر رغبة فريق جديد في انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن مسؤولي الفريق الإيطالي لا يُمانعون في تسريح متوسط الميدان الهجومي الجزائري هذه الصائفة، إذا استلموا عرضا ماليا مُحترما.

وبات نادي أودينيزي الإيطالي، الخميس، آخر فريق يُريد الاستفادة من خدمات آدم الوناس. كما ذكرته تقارير صحفية محلية.

ويقترح مسؤولو نادي أودينيزي صيغة جلب الدولي الجزائري مُعارا، مع إمكانية شراء العقد بعد ذلك. وهو أمر لا تتحمّس له إدارة فريق نابولي، التي تُريد صيغة البيع بِصفة نهائية. استنادا إلى المصادر ذاتها.

وقبل فريق أودينيزي، أبدت نوادي تورينو وبارما وسالرنيتانا ومونزا من إيطاليا وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، بِدورها رغبتها في انتداب آدم الوناس هذه الصائفة.