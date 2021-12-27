-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فريق آخر يُخطّط لِجلب فارس

علي بهلولي
  • 59
  • 0
فريق آخر يُخطّط لِجلب فارس

تُخطّط إدارة نادي تورينو الإيطالي للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويُريد مسؤولو نادي تورينو جلب فارس بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الإثنين.

ويلعب محمد فارس (25 سنة) لِنادي جنوة الإيطالي بِصيغة الإعارة حتى الـ 30 من جوان المقبل، ذلك أنه مازال مرتبطا مع فريق لاتسيو بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتقترح إدارة نادي تورينو شرطا آخر، فحواه جلب فارس، وتحويل لاعبها متوسط الميدان دانييلي بازيلي إلى نادي جنوة، المُرادف للمقايضة.

وبات نادي تورينو ثاني فريق يرغب في ضمّ المدافع الجزائري، بعد نادي ساسولو الإيطالي.

بقي التذكير بِأن محمد فارس يشكو إصابة عضلية تعرّض لها في أكتوبر الماضي، ومازال لِحدّ الآن بعيدا عن المنافسات الرّسمية. حتى أنه لن يُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل، بعد أن حضر وقائع نسخة مصر 2019، وساهم في التتويج القاري لـ “الخضر”.

مقالات ذات صلة
منتخب إفريقي يريد الاستعانة بمورينيو تحسبا لـ “الكان”

منتخب إفريقي يريد الاستعانة بمورينيو تحسبا لـ “الكان”

الخضر في  قطر دون محرز وبن رحمة وزرقان

الخضر في  قطر دون محرز وبن رحمة وزرقان

بن ناصر يُثبّت سقف طموحات “الخضر” عاليا

بن ناصر يُثبّت سقف طموحات “الخضر” عاليا

بِالفيديو: هذه هي حافلة وفندق وملعب “محاربي الصحراء” في الكاميرون

بِالفيديو: هذه هي حافلة وفندق وملعب “محاربي الصحراء” في الكاميرون

سعيدة تودع سفيان لكار في أجواء مهيبة

سعيدة تودع سفيان لكار في أجواء مهيبة

الصّحافة البريطانية: “الخضر” سيلعبون في منطقة كاميرونية خطيرة أمنيا

الصّحافة البريطانية: “الخضر” سيلعبون في منطقة كاميرونية خطيرة أمنيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد