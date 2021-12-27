فريق آخر يُخطّط لِجلب فارس

تُخطّط إدارة نادي تورينو الإيطالي للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويُريد مسؤولو نادي تورينو جلب فارس بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الإثنين.

ويلعب محمد فارس (25 سنة) لِنادي جنوة الإيطالي بِصيغة الإعارة حتى الـ 30 من جوان المقبل، ذلك أنه مازال مرتبطا مع فريق لاتسيو بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتقترح إدارة نادي تورينو شرطا آخر، فحواه جلب فارس، وتحويل لاعبها متوسط الميدان دانييلي بازيلي إلى نادي جنوة، المُرادف للمقايضة.

وبات نادي تورينو ثاني فريق يرغب في ضمّ المدافع الجزائري، بعد نادي ساسولو الإيطالي.

بقي التذكير بِأن محمد فارس يشكو إصابة عضلية تعرّض لها في أكتوبر الماضي، ومازال لِحدّ الآن بعيدا عن المنافسات الرّسمية. حتى أنه لن يُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل، بعد أن حضر وقائع نسخة مصر 2019، وساهم في التتويج القاري لـ “الخضر”.