فريق آخر يُريد انتداب آدم الوناس

تصطفّ عدّة أندية في طابور، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

ودخل نادي ساسولو الإيطالي سباق الاستفادة من خدمات آدم الوناس، تعزيزا لِخطّه الهجومي. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الأربعاء. التي أضافت أن هذا الفريق يُواجه منافسة من قبل إدارة نادي أولمبياكوس بطل اليونان، لِانتداب الدولي الجزائري.

وفضلا عن فريقَي ساسولو وأولمبياكوس، ترغب إدارتا ناديَي بولونيا وتورينو الإيطاليَين في جلب آدم الوناس هذه الصائفة.

ومازال التقني لوتشانو سباليتي المدرب الجديد لِفريق نابولي، لم يتّخذ بعد قرارا نهائيا بِشأن مصير آدم الوناس.

ويُريد سباليتي انتظار انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد، ومعاينة آدم الوناس (والأمر ذاته مع زملائه في الفريق)، ثمّ الحسم في أمر الدولي الجزائري. ولكن هل ينتظر آدم الوناس بِدوره ويُضيّع فرص سوق الانتقالات الصيفية؟ خاصة وأن بقاءه في نابولي واللعب أساسيا في تشكيل سباليتي ليس مضمونا.