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رياضة

فريق أكاديمية فياريال مونريال ينزل ضيفا على اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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فريق أكاديمية فياريال مونريال ينزل ضيفا على اتحاد العاصمة
ح.م
فريق أكاديمية فياريال مونريال

قام فريق أكاديمية فياريال مونريال، بزيارة لنادي اتحاد العاصمة، وخاض مباراة ودية مع فريق أقل من 17 سنة، تحت أنظار سفير كندا بالجزائر.

و انتهت مباراة “الصداقة” التي جمعت بين أكاديمية فياريال مونريال وفريق اتحاد العاصمة لأقل من 17سنة، بالتعادل السلبي، وهي المباراة التي تابعها مايكل كولن، سفير كندا بالجزائر ومسؤولي الاتحاد.

ويشرف على الفريق الزائر، جزائريون يقيمون في مدينة مونريال الكندية و يمثله لاعبون أغلبيتهم من أصول جزائرية، حيث سمحت لهم مباراة الصداقة بتعزيز ارتباطهم بالجزائر.

وأقامت إدارة الاتحاد حفلا تكريميا على شرف أكاديمية فياريال مونريال، ووزعت عليهم هدايا رمزية.

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