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رياضة

فريق أمريكي يُريد جلب آدم الوناس

علي بهلولي
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فريق أمريكي يُريد جلب آدم الوناس

ترغب إدارة نادي أطلنطا يونايتد الأمريكي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترح مسؤولو نادي أطلنطا يونايتد مبلغ 15 مليون أورو على نظرائهم من فريق نابولي الإيطالي، للاستفادة من خدمات آدم الوناس. كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويتموقع فريق أطلنطا يونايتد في المركز الـ 12، من أصل 14 ناديا مُتنافسا في الفوج الشرقي لِبطولة القسم الأوّل الأمريكي، بعد مرور 16 جولة. مع الإشارة إلى أن المنافسة تنطلق ربيعا وتُختتم عند نهاية السنة الميلادية.

في سياق آخر، منحت إدارة نادي نابولي لاعبها الجزائري فوزي غلام، رخصة العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد أسبوع من الآن.

جاء ذلك بعد فحص طبّي أجراه غلام، الثلاثاء، بِإحدى العيادات الخاصة بِالعاصمة الإيطالية روما.

وكان غلام قد عاد إلى أجواء التدريبات الإثنين الماضي، لكن من خلال إجراء الحصص المرانية الفردية.

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