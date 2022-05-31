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رياضة

فريق أوروبي مُتحمّس لِانتداب آدم الوناس

علي بهلولي
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فريق أوروبي مُتحمّس لِانتداب آدم الوناس

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأبدت إدارة نادي مونزا الإيطالي تحمّسها لِانتداب آدم الوناس هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وكان مسؤولو فريق مونزا قد تقدّموا في صائفة 2021 بِعرض إلى نظرائهم من نادي نابولي، لِشراء عقد الدولي الجزائري بِمبلغ 17 مليون أورو. لكن إدارة الفريق الأخير رفضت تسريح آدم الوناس.

وقد ينتقل آدم الوناس إلى نادي مونزا، خاصّة وأنّه اكتفى بِخوض مباراة واحدة فقط أساسيا مع فريق نابولي، في بطولة إيطايا للموسم المُنقضي.

ونال فريق مونزا في الأيّام القليلة الماضية تأشيرة الصّعود إلى بطولة إيطاليا للقسم الأوّل، وهو نادٍ يملك أسهمه رجل الأعمال والسياسة المحلّي الشهير سيلفيو برلسكوني، ويرأسه شقيقه باولو.

وبِخصوص آدم الوناس، فهو يتدرّب حاليا مع زملائه في المنتخب الوطني الجزائري، تأهّبا لِخوض مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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