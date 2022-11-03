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رياضة

فريق أوروبي يرصد أجرة مُغرية لـ “عوّار”

علي بهلولي
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فريق أوروبي يرصد أجرة مُغرية لـ “عوّار”

تستعدّ إدارة فريق أوروبي لِتقديم عرض مالي، من أجل انتداب اللاعب الجزائري المغترب حسام عوّار في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان عوّار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأبدت إدارة نادي روما استعدادها لِدفع مبلغ قيمته 5 ملايين أورو إلى نظيرتها من ليون، للاستفادة من خدمات عوّار. عِلما أن الفريق الإيطالي يُدربه التقني البرتغالي جوزي مورينيو.

فضلا عن ذلك، يقترح مسؤولو نادي “الذّئاب” تسديد أجرة سنوية بِالقيمة المالية ذاتها (5 ملايين أورو) للاعب عوّار. يقول الموقع الإيطالي “كالتشيو ميركاتو” في تقرير له نشره، الخميس.

ويتقاضى عوّار حاليا راتبا سنويا يُقدّر بـ 2.9 مليون أورو، تدفعه له إدارة نادي أولمبيك ليون.

وكانت تقارير صحفية فرنسية صادرة مُؤخّرا، قد ذكرت بِأن حسام عوّار مطلوب أيضا في نادي إشبيلية الإسباني.

مطلوب في سوق الانتقالات

يرغب ناديان أوروبيان كبيران في انتداب اللاعب الجزائري المغترب حسام عوّار، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان عوّار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتُبدي إدارتا ناديَي الإنتر الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني تحمّسا، للاستفادة من خدمات اللاعب عوّار. استنادا إلى تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الثلاثاء.

ولعب عوّار مباراة رسمية واحدة مع فريقه ليون هذا الموسم، من أصل تسع مواجهات. وهو ما يُغذّي فرضيات اقتراب هذا اللاعب من تغيير الوجهة.

ويُروّج لِاسم حسام عوّار ضمن لائحة مُصغّرة للاعبين مغتربين، يُمكنهم تدعيم صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقل القريب. خاصّة وأن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” جمال بلماضي أكّد في آخر ظهور إعلامي له أن باب المنتخب الوطني ما زال مفتوحا أمام هذه الفئة من اللاعبين، وأن أحدهم أو إثنَين أوشكا أن يرتديا زيّ “محاربي الصّحراء”. عِلما أن عوّار خاض مباراة دولية واحدة مع أكابر منتخب فرنسا، ولكنها ودّية يعود تاريخها إلى عام 2020. وبِعبارة أخرى، تسمح له لوائح “الفيفا” بِتمثيل ألوان منتخب آخر.

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التعليقات
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  • ناقل

    مشيئة القدر غيرت طريق عوار على ما يبدو للمنتخب الجزائري، بعد أسابيع من المباراة الودية التي شارك فيها مع المنتخب الفرنسي، إستدعي لتربص يقبه مباريات رسمية، لكن إصابة حسام عوار بفيروس كورونا حالت دون خوضه التربص، الأمر العجيب هو أنه من بين كل لاعبي فريق أولمبيك ليون كان الوحيد التي جائت الإختبارات الطبية إيجابية، يعني معجزة، لا أسبعد دعاء الوالدين، لولا دلك كانت المدرب ديشان بإقحام عوار بضعة دقائق في مباراة رسمية ينهي أية فرصة لتغيير الجنسية الرياضية، ننتظر الحسم.

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