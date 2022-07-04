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رياضة

فريق أوروبي يرغب في انتداب أوكيجة

علي بهلولي
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فريق أوروبي يرغب في انتداب أوكيجة

يرغب فريق أوروبي في انتداب حارس المرمى الجزائري ألكسندر أوكيجة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الحارس أوكيجة (33 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وتُبدي إدارة نادي فالونسيان تحمّسا لِانتداب أوكيجة، كما ذكرته صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، في تقرير لها نشرته بِهذا الصّدد، الإثنين.

وفقد ألكسندر أوكيجة منصبه الأساسي في فريق ماتز، وقد يكون ذلك مُحرّضا للدولي الجزائري على الانتقال إلى نادي فالونسيان الفرنسي هذه الصّائفة. استنادا إلى المصدر ذاته.

وكان فريق فالونسيان قد تموقع في المركز الـ 16، ضمن لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الماضي. بينما نزل نادي ماتز إلى الدرجة الثانية.

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