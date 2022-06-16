فريق أوروبي يُريد انتداب سليماني

يُبدي فريق أوروبي رغبته في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي قد أخبرت لاعبها سليماني في الآونة الأخيرة، بِضرورة البحث عن فريق جديد، رغم بقاء موسم آخر في العقد.

وتتحمّس إدارة نادي باناتينايكوس اليوناني لِانتداب سليماني، كما ذكرته صحيفة “أو جوغو” البرتغالية، في تقرير لها نشرته، الخميس.

ورصدت إدارة نادي باناتينايكوس ميزانية محترمة للموسم الجديد، تستهدف جلب لاعبين جدد، وحصد لقب البطولة اليونانية الغائب عن خزانة الفريق منذ موسم 2009-2010. وأدرجت اسم إسلام سليماني ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في الاستفادة من خدماتهم، وفقا للمصدر ذاته.