فريق أوروبي يُريد قادري

يرغب نادٍ أوروبي هذه الأيّام في انتداب اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري.

ويرتبط صانع الألعاب قادري (22 سنة) مع نادي كورتري البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتُبدي إدارة نادي بروج البلجيكي تحمّسا لِانتداب قادري، تقول الصحيفة المحلّية “آش آل آن” في تقرير لها نشرته، الأربعاء. التي أضافت أن العائق الوحيد يبقى مُتمثّلا في المبلغ الذي تشترطه إدارة فريق كورتري. وأشارت إلى أن مسؤولي نادي البارادو لهم نصيب في الصفقة (في حال إبرامها)، استنادا إلى بنود عقد التحويل في صيف 2021.

وتموقع فريق بروج رابعا في لائحة ترتيب دوري بلجيكا الذي انتهى في الأيّام القليلة الماضية، وسيلعب لاحقا رفقة ثلاثي المُقدّمة بطولة مُصغّرة لِنيل اللّقب.