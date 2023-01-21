فريق إنجليزي يغري زيدان بعرض خرافي

ذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضا خرافيا لزين الدين زيدان من أجل تدريب الفريق.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة “أوكي دياريو” أن تشلسي قدم عرضا بـ 51 مليون يورو لإغراء زين الدين زيدان.

من جهته أكد الصحفي إداوردة إيندا خلال مشاركته في برنامج “إل شيرنغيتو” الرياضي الإسباني الشهير، أن “زيدان لديه عرض جدي من ناد إنجليزي وهو تشيلسي لأن مدرب الفريق الحالي، بوتر، لا يقدم نتائج إيجابية وإدارة الفريق اللندني تفكر بتغييره”.

وأضاف الصحفي أن “العرض المقدم يصل إلى نحو 50 مليون يورو سنويا”.

ويقدم فريق العاصمة البريطانية أداء متواضعا تحت قيادة بوتر، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة، من أصل 10 مباريات لعبها الفريق في كافة المسابقات، كما يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 28 نقطة.