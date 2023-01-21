-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فريق إنجليزي يغري زيدان بعرض خرافي

عمر سلامي
  • 981
  • 0
فريق إنجليزي يغري زيدان بعرض خرافي
أرشيف
زين الدين زيدان

ذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضا خرافيا لزين الدين زيدان من أجل تدريب الفريق.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة “أوكي دياريو” أن تشلسي قدم عرضا بـ 51 مليون يورو لإغراء زين الدين زيدان.

من جهته أكد الصحفي إداوردة إيندا خلال مشاركته في برنامج “إل شيرنغيتو” الرياضي الإسباني الشهير، أن “زيدان لديه عرض جدي من ناد إنجليزي وهو تشيلسي لأن مدرب الفريق الحالي، بوتر، لا يقدم نتائج إيجابية وإدارة الفريق اللندني تفكر بتغييره”.

وأضاف الصحفي أن “العرض المقدم يصل إلى نحو 50 مليون يورو سنويا”.

ويقدم فريق العاصمة البريطانية أداء متواضعا تحت قيادة بوتر، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة، من أصل 10 مباريات لعبها الفريق في كافة المسابقات، كما يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 28 نقطة.

مقالات ذات صلة
غانا ترفض الخروج المُبكّر

غانا ترفض الخروج المُبكّر

أكرور: لا أعلم إن كنتُ سألعب مثل الياباني “كازويوشي” بِعمر 55 سنة

أكرور: لا أعلم إن كنتُ سألعب مثل الياباني “كازويوشي” بِعمر 55 سنة

إجراء تجربة جديدة متعلقة بـ”الفار” في كأس العالم للأندية

إجراء تجربة جديدة متعلقة بـ”الفار” في كأس العالم للأندية

بِالفيديو: أوّل مباراة لِرونالدو منذ المونديال

بِالفيديو: أوّل مباراة لِرونالدو منذ المونديال

“الفاف” تمنح رخصة لِهذه الأندية

“الفاف” تمنح رخصة لِهذه الأندية

تونس تنضم إلى قائمة المدعمين لاحتضان “كان” 2025 بالجزائر

تونس تنضم إلى قائمة المدعمين لاحتضان “كان” 2025 بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد