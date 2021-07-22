فريق إيطالي آخر يُريد انتداب آدم الوناس

يوجد اسم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس في مفكّرة فريق إيطالي آخر، قد ينضمّ إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن مستقبل الدولي الجزائري مازال يكتنفه الغموض، وقد تفتح له إدارة الفريق الإيطالي باب الخروج هذه الصائفة، بِبيعه بِصفة نهائية، أو تحويله بِصيغة الإعارة.

وقال المدير الرياضي لِنادي فينيزيا الإيطالي باولو بوتجي في أحدث تصريحات أدلى بها للصحافة المحلية: “آدم الوناس من اللاعبين الذين نُتابعهم هذه الأيّام. إنه لاعب جيّد، وأرغب بِصراحة في انتدابه. فريقنا فينيزيا بِحاجة إلى تدعيم نوعي، وآدم الوناس يُناسبنا كثيرا”.

وكان فريق فينيزيا قد نال مُؤخّرا تأشيرة الصعود إلى بطولة إيطاليا للقسم الأوّل.

وبات نادي فينيزيا ثاني فريق إيطالي يتردّد اسمه، بِشأن انتداب آدم الوناس هذه الصائفة، بعد فريق سامبدوريا.