فريق إيطالي يتقدّم بِعرض لِجلب فارس

أجرت إدارة نادي جنوة الإيطالي، الثلاثاء، مفاوضات مع نظيرتها من لاتسيو. لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس.

واقترحت إدارة نادي جنوة جلب محمد فارس بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وكان التقني ماوريتسيو ساري المدرب الجديد لِفريق لاتسيو قد منح الضوء الأخضر لِإدارة النادي، لِتسريح محمد فارس هذه الصائفة، بِبيع العقد أو عن طريق التحويل بِالإعارة.