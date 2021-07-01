فريق إيطالي يُقدّم أجرة مغرية لـ “فارس”

قدّمت إدارة فريق إيطالي أجرة مغرية، للاعب الدولي الجزائري محمد فارس، بغية جلبه إلى صفوف فريقها الكروي.

ويرتبط المدافع محمد فارس مع نادي لازيو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025. لكن إدارة النادي الإيطالي ترغب في تسريح الدولي الجزائري هذه الصائفة.

واقترح مسؤولو نادي كالياري الإيطالي أجرة سنوية بِقيمة 2.2 مليون أورو، أي بِزيادة مليون أورو عن تلك التي يتقاضاها محمد فارس حاليا في فريق لازيو.

كما تقدّمت إدارة نادي تورينو الإيطالي بِعرض لِضمّ لاعب الخط الخلفي لـ “الخضر”، لكن بِأجرة سنوية أقلّ من تلك التي اقترحها مسؤولو فريق كالياري. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الخميس.

ويوجد نادي فيورنتينا الإيطالي في “الطابور”، على أمل ضمّ محمد فارس. لكن فرص ظفره بِصفقة الدولي الجزائري ضئيلة مقارنة بِفريقَي كالياري وتورينو. استنادا إلى المصدر ذاته.

وعانت فرق تورينو وكالياري وفيورنتينا كثيرا في البطولة الإيطالية للموسم المنقضي، وتموقعت أسفل جدول الترتيب عند نهاية المنافسة، وأفلتت من النزول إلى الدرجة الثانية.