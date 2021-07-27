فريق إيطالي يُقدّم عرضا لِانتداب آدم الوناس

دخلت إدارة نادي تورينو الإيطالي في مفاوضات مع نظيرتها من فريق نابولي، للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكلّفت إدارة نادي تورينو المدير الفني دافيدي فانياتي، للتفاوض مع مسؤولي فريق نابولي بِهذا الشأن. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وكان فريق تورينو قد أفلت من النزول إلى القسم الثاني، بعدما أنهى موسمه في بطولة إيطاليا للموسم المُنقضي، يتموقع في الرّتبة الـ 17.

وفي سياق ذي صلة، تحدّثت تقارير صحفية محلية، عن رغبة ثلاثة أندية إيطالية بِدورها في انتداب آدم الوناس، وهي: سالرنيتانا الصّاعد الجديد إلى القسم الأوّل، وبارما رفقة مونزا من القسم الثاني.

واقترح مسؤولو سالرنيتانا جلب آدم الوناس بِصيغة الإعارة، بينما أبدت إدارة بارما استعدادها لِشراء عقد الدولي الجزائري بِمبلغ 5 ملايين أورو، ورفع مسؤولو مونزا القيمة المالية إلى 8 ملايين، فضلا عن منح مغرية.