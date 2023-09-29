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الجزائر

فريق الإغاثة الجزائري: ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة بدرنة إلى 344

الشروق أونلاين
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فريق الإغاثة الجزائري: ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة بدرنة إلى 344
ح.م

ارتفعت حصيلة الجثث المنتشلة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية، بمدينة درنة الليبية التي مستها الفيضانات، إلى 344 جثة.

وأوردت الحماية  في بيان لها، أن فرق الإغاثة قد تمكنت، الخميس، من انتشال جثة واحدة جديدة من سواحل مدينة درنة الليبية، ليبلغ بذلك عدد الجثث المنتشلة منذ انطلاق مهمتهم التضامنية، 344 جثة.

وحسب المصدر فإن “العمل متواصل, بالتنسيق مع السلطات الليبية وفرق إنقاذ من بلدان أخرى, من خلال اجتماع تنسيقي يومي, لتقييم خطة التدخل”.

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