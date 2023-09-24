فريق الإغاثة الجزائري: انتشال 272 ضحية متوفية بدرنة الليبية

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، عن حصيلة تدخل عناصرها في مدينة درنة الليبية التي مستها الفيضانات.

وتمكنت عناصر الحماية المدنية حسب بيان المديرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” من “انتشال 30 ضحية متوفية لنهار اليوم الأحد”.

وارتفع العدد الإجمالي منذ بداية العملية إلى 272 ضحية متوفية تمّ انتشالها، حسب المصدر نفسه.

للإشارة فقد تم استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى في نفس التخصصات وبذات الإمكانيات والوسائل المسخرة.