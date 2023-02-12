فريق الإغاثة الجزائري ينقذ امرأة بعد 7 أيام تحت الردوم في تركيا (فيديو)

تمكن عناصر فريق الإغاثة الجزائري الموفد إلى تركيا، من إنقاذ امرأة على قيد الحياة، بعد مكوثها 7 أيام تحت الردوم.

ونشرت مصالح الحماية المدنية مساء الأحد، مقطع فيديو، يظهر نجاح الفريق الجزائري في إخراج سيّدة من تحت ركام البنايات المنهارة.

وارتفعت حصيلة تدخّل البعثة الجزائرية في المناطق المنكوبة جراء الزلزال العنيف بتركيا، إلى 13 ناجيًا تمّ إنقاذهم من تحت الردوم، إلى غاية مساء الأحد.

ولا تزال مهمّة فريق الحماية المدنية الجزائري متواصلة في تركيا. في حين أعلن عن نهاية مهام الإنقاذ في المناطق المتضررة بسوريا.