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فريق الإغاثة الجزائري ينهي مهمّته في سوريا

الشروق أونلاين
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فريق الإغاثة الجزائري ينهي مهمّته في سوريا
أرشيف
جانب من جهود فريق الإغاثة الجزائري بتركيا وسوريا

أنهى فريق الحماية المدنية الجزائرية الموفد لإغاثة منكوبي الزلزال، مهمّته في سوريا، فيما تتواصل جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة بتركيا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، فقد تمكّن عناصر الفريق الجزائري من إنقاذ 13 شخصا على قيد الحياة، وانتشال جثث 118 ضحية من تحت الردوم، بكل من تركيا وسوريا.

ففي تركيا، تدخل الفريق في الفترة ما بين 6 و12 فيفري الجاري، لإخراج 96 ضحية من تحت الردوم بمنطقة أديامان، بينهم 12 ناجيًا على قيد الحياة.

أمّا بسوريا، فقد تم انتشال 35 ضحية من تحت الردوم بمحافظة حلب على مستوى شارعي بستان القصر والصالحين، بينهم شخص واحد على قيد الحياة.

وارتفع تعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، إلى أكثر من 33 ألف قتيلا، حسب أرقام رسمية غير نهائية إلى غاية ظهر الأحد 12 فيفري.

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