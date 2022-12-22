فريق الحارس ماندريا مُهدّد بِعقوبة الإقصاء

يحوم شبح عقوبة الإقصاء حول فريق كون الفرنسي، الذي يضمّ في صفوفه حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا.

وتأهّل فريق كون للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا سهرة الأربعاء، بعد فوزه بِثلاثية نظيفة على نادي فيروا من الدرجة الخامسة.

وخاض الحارس أنطوني ماندريا كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ فريقه كون.

وذكرت الصحيفة الفرنسية “واست فرانس” في تقرير لها نشرته، الخميس، أن فريق كون مُهدّد بِعقوبة الإقصاء من منافسة الكأس المحلية، بِسبب إشراكه للاعب معاقب بِالإيقاف، ويتعلّق الأمر بِالمدافع الإيفواري ديودوني غوتشو.

ودخل اللاعب ديودوني غوتشو إلى أرضية الميدان بديلا بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق المباراة، بِسبب إصابة أحد زملائه في فريق كون.