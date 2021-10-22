فريق “الحمراوة” يقصّ شريط انطلاقة البطولة بِامتياز

قصّ فريقا شباب قسنطينة ومولودية وهران مساء الجمعة، شريط انطلاقة بطولة القسم الوطني الأوّل في موسمها الجديد 2021-2022.

واحتضن ملعب “رمضان بن عبد المالك” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة حمزة بوسليماني.

وانتهت هذه المباراة بِانتصار الفريق الزائر مولودية وهران، بِنتيجة هدف لِصفر.

وحاز مهاجم فريق “الحمراوة” بلقاسم يعيادن شرف تسجيل أوّل هدف، في بطولة حظيرة النخبة للموسم الجديد. حيث تمكّن من هزّ شباك النادي المحلي شباب قسنطينة في الدقيقة الـ 57.

وكان اللاعب بلقاسم يعيادن (26 سنة) يرتدي زيّ فريق هلال شلغوم العيد، قبل أن ينتقل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي مولودية وهران.

وتموقع فريقا مولودية وهران وشباب قسنطينة – للذكر – في المركزَين الـ 6 والـ 8، على التوالي. ضمن لائحة ترتيب البطولة الوطنية للموسم الماضي.

وتُجرى هذا السبت أربع مقابلات أخرى من عمر الجولة الأولى للبطولة الوطنية، بينما تأجّلت اللقاءات الأربعة الأخيرة إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال شباب بلوزداد ووفاق سطيف بِرابطة أبطال إفريقيا، وشبيبتَي الساورة والقبائل بِكأس “الكاف”.