فريق الساورة مُطاردا لـ “العميد”

انتصار ثمين بعيدا عن الدّيار واقتراب من الصّدارة لِشبيبة الساورة.

لُعبت مساء السبت ثلاث مقابلات، بِرسم الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وصعدت شبيبة الساورة إلى المركز الثاني، مُجاورة لِرائد الترتيب فريق مولودية الجزائر. وذلك بعد جلبها فوزا ثمينا خارج القواعد أمام اتحاد سوف، مع انهزام النادي الأخير للمرّة السادسة على التوالي.

والتقطت جمعية الشلف نقطة التعادل في مواجهتها بعيدا عن الدّيار أمام نجم مقرة، فحجزت مقعدا في الصف الرّابع.

وعاد وفاق سطيف بِقوّة في الشوط الثاني، وحوّل تخلّفه إلى تعادل أمام الضّيف اتحاد بسكرة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم ثلاث مقابلات أُخرى مساءَي الخميس والجمعة.

وتُجرى المواجهتان الأخيرتان في الـ 17 من ديسمبر الحالي، بين شباب قسنطينة والمُضيّف اتحاد العاصمة، وبين شباب بلوزداد والزائر فريق مولودية وهران. وذلك بِسبب انشغال الناديَين العاصميَين بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

النتائج الفنية:

ا.سوف 0 – ش.الساورة 1

ن.مقرة 1 – ج.الشلف 1

و.سطيف 2- ا.بسكرة 2

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 24ن

2- ش.الساورة 15ن

3- ن.البارادو 14ن

4- ج.الشلف 14ن

5- م.البيّض 14ن

6- ش.القبائل 14ن

7- ش.قسنطينة 13ن (ناقص مقابلة)

8- ا.خنشلة 13ن

9- ش.بلوزداد 12ن (ناقص 3 مقابلات)

10- ن.مقرة 12ن

11- و.سطيف 11ن (ناقص مقابلة)

12- ا.بسكرة 11ن (ناقص مقابلة)

13- ا.العاصمة 6ن (ناقص 3 مقابلات)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلتَين)

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 2ن (ناقص مقابلة)