فريق السنيغال مُنافسا للمنتخب المحلّي الجزائري في النّهائي

بات الفريق السنيغالي سهرة الثلاثاء مُنافسا للمنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم، في نهائي “شان” 2023.

وتُجرى المقابلة الختامية بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، السبت القادم على الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وبلغت السنيغال اللّقاء النهائي بعد اجتيازها عقبة المنتخب المحلّي الملغاشي، بِهدف لِصفر.

واحتضن ملعب براقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الهادي محمد من التشاد، بِمساعدة زميلَين له من الكاميرون والبنين.

وسجّل هدف المنتخب المحلّي السنيغالي المهاجم باب ديالو، في الدقيقة الخامسة.

وسبق لِرجال الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة أن واجهوا نظراءهم من السنيغال ودّيا، بِملعب عنابة في الـ 14 من ديسمبر الماضي. وافترق الطرفان على نتيجة التعادل (2-2).

وإذا كان المنتخب المحلّي الجزائري قد شارك مرّة واحدة في “الشان” (دون احتساب طبعة 2023)، وبلغ نصف النهائي مع المركز الرّابع في نسخة السودان 2011. فإن السنيغال سجّلت الحصيلة ذاتها لكن في استحقاق كوت ديفوار 2009، بينما اكتفت بِالدور الأوّل في طبعة 2011، وهما البطولتان الوحيدتان لها قبل القدوم إلى الجزائر. ما يفيد أن مواجهة السبت المقبل نهائي غير مسبوق في تاريخ المنافسة.

وتُجرى المباراة الترتيبية لـ “الشان” بين مدغشقر والنيجر، بِملعب وهران سهرة الجمعة المقبلة.