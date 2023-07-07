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رياضة

فريق اللاعب عوّار يُلغي التربّص الآسيوي بِسبب الاحتيال

علي بهلولي
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فريق اللاعب عوّار يُلغي التربّص الآسيوي بِسبب الاحتيال
ح.م
حسام عوّار

لن يُقيم اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار وفريقه الجديد روما الإيطالي، معسكرا إعداديا بِالقارة الآسيوية.

وكان يُفترض أن يخوض فريق روما مُقابلتَين ودّيتَين بِكوريا الجنوبية، وثالثة أمام نادي توتنهام الإنجليزي بِسنغافورة. وذلك في فترة ما بين الـ 22 من جويلية الحالي والـ 2 من أوت المقبل.

وتعرّضت إدارة نادي روما لـ “احتيال”، مارسته الوكالة التي تعاقدت معها لِبرمجة هذا المعسكر الإعدادي الآسيوي.

وأوضح موقع “أمو روما” في تقرير نشره بِهذه الصّدد، الجمعة، أن إدارة نادي “الذّئاب” اتّفقت مع هذه الوكالة على استلام غلاف مالي قيمته 3 ملايين أورو، نظير برمجة التربّص المُشار إليه. لكن الطرف الآخر تنصّل من التزاماته، وهو ما دفع مسؤولي الفريق الإيطالي إلى إلغاء المعسكر الإعدادي.

وأضاف أن المدرب جوزي مورينيو سينقل التربّص إلى منطقة ألغافري البرتغالية، في الفترة ذاتها المُشار إليها أعلاه. فيما يتفاوض مسؤولو نادي روما مع نظراء لهم من فرق أخرى، لِبرمجة مقابلات ودّية، قد تكون إحداها ضد نادي تولوز الفرنسي، الذي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي.

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