فريق المدرّب بوقرة ينزل إلى القسم الثاني

نزل فريق المرخية مساء الأحد، إلى البطولة القطرية للقسم الثاني. بعد خسارته بِثلاثة أهداف لِهدف أمام الضّيف نادي الشحانية.

ومعلوم أن فريق المرخية يُدرّبه التقني الجزائري مجيد بوقرة، منذ منتصف أكتوبر الماضي. بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في صيف 2026.

ولُعبت هذه المباراة في إطار لقاء السدّ، بين نادي المرخية صاحب المركز الـ 11 وقبل الأخير في بطولة القسم الأوّل، وفريق الشحانية صاحب مركز الوصافة في بطولة القسم الثاني. وبِعبارة أُخرى، مواجهة البقاء في حظيرة النّخبة للمرخية، أو الصّعود إلى القسم الأوّل للشحانية.

وخاض المدافع الجزائري عبد الغني لعلام كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ نادي المرخية.