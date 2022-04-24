فريق انجليزي يرفع العلم الفلسطيني في مباراة رسمية
أعلن فريق فورست غرين روفرز الانجليزي لكرة القدم عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني برفع علم فلسطين في ملعبه خلال مباراة رسمية.
وانتقد رئيس الفريق ديل فينس التجاهل العالمي للحصار المضروب على الفلسطينيين من طرف إسرائيل طيلة سنوات، حيث وصفه بـ” وصمة عار” على الغرب.
ونشر ديل الذي يلعب فريقه في الدرجة الثانية للدوري الانجليزي، تغريدة على حسابه على تويتر وأرفقها بعلم فلسطين، حيث قال:” لقد حملنا هذا العلم في مباراة FGR اليوم تضامناً مع فلسطين” مضيفا:” الصراع هناك له نفس مكونات الصراع في أوكرانيا، الغزو والاحتلال وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار”.
We flew this flag at FGR’s game today. In solidarity with Palestine.
The conflict there has all the same ingredients as the one in Ukraine – invasion, occupation, murder of civilians, destruction of homes and hospitals – and sieges. pic.twitter.com/D6a2nqCuMz
— Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022
وقال فينس من خلال تغريدة أخرى” كانت فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على مدى عقود، والولايات المتحدة تسمح بذلك، وتضخ المليارات في إسرائيل لدعم اقتصادها وعسكرييها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة”.
Palestine has been under siege by Israel – by air, land and sea, for decades.
The US allows this, pumps billions into Israel to support it’s economy and military and uses its veto to block any meaningful action by the UN.
— Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022
ووجه ديل اللوم للغرب لكونه يقف في تناقض صارخ إزاء ادعاءات التفوق الأخلاقي والحضاري والقيم الديمقراطية.
وقد عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذا الموقف الشجاع لرئيس نادي فورست غرين روفرز، ووصفه البعض بأنه رجل عظيم، قائلين إنهم بحاجة إلى كثيرين من أمثاله.